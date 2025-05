ESCLUSIVA SI Pedullà: “Napoli, gradimento De Bruyne. Gli azzurri con la proposta più alta”

Il calciomercato del Napoli più vivo che mai con gli azzurri in pressing per il centrocampista belga Kevin De Bruyne come rinforzo in vista della prossima stagione.

“De Bruyne-Napoli: confermata offerta svelata il 7 maggio (biennale con opzione) da circa 7-8 milioni più bonus a stagione dopo la visita a sorpresa in città della moglie. Oggi il Napoli ha fatto la proposta più alta, ha il gradimento, ma per prudenza bisogna aspettare (com’è giusto) il via libera legato alle ultime riflessioni personali del fuoriclasse belga. Oggi la priorità è solo venerdì”.