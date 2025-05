Leclerc-Hamilton, è caos totale: spuntano gli audio

Un botta e risposta carico di tensione. Gli audio hanno rivelato tutta la frustrazione di Leclerc: animi tesi con Hamilton?

Tensione alle stelle per il pilota di Montecarlo. Charles Leclerc, già penalizzato per una qualifica al Q2 estremamente deludente, tanto da dover chiedere scusa a tifosi della Ferrari, è partito all’undicesimo posto in griglia al Circuito italiano di Imola, che lo ha portato ad una corsa contro il tempo per tutta la gara.

Alcune strategie non corrette, e ad altre scelte meno fortunate hanno contribuito a farlo chiudere al sesto posto, dietro Hamilton al quarto. Una gara che lascia l’amaro in bocca per il pilota e per gli stessi tifosi Ferrari, che attendono con grande fermento il prossimo impegno della F1 a Montecarlo, città natale del driver francese.

Caos tra Leclerc e Hamilton: gli audio dai box svelano forte la tensione in pista

Nel corso del Gran Premio di Imola ci sono state diverse divergenze via radio tra Leclerc ed il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi, che hanno alimentato la frustrazione del pilota monegasco. La conversazione si è accesa durante la fase finale di una gara complessa per il team Ferrari: nonostante la qualifica deludente, al giro 46 la Ferrari era ancora in piena lotta per le posizioni di vertice.

La possibile svolta strategica è arrivata con l’entrata della Safety Car per la rimozione dei detriti lasciati da Kimi Antonelli della Mercedes. L’ingegnere Bozzi comunica a Leclerc che il team non disponeva di gomme in grado di garantire un arrivo sicuro al traguardo, così il pilota propone di montare le gomme soft nuove, ma Bozzi replica: “Mancano 17 giri, Charles, 17 giri”, così Leclerc ribatte “Dimmi tu quali sono le migliori, queste sono distrutte. Abbiamo una Soft nuova, vero?”

L’atmosfera si è fatta tesa quando l’ingegnere ha fatto notare al monegasco che “Davanti Hamilton non ha intenzione di fermarsi”, e Leclerc di tutta risposta dice “Non mi interessa cosa fa lui, stiamo parlando della nostra gara. Abbiamo una Soft nuova o no?”. Dopo diversi minuti di confusione in cui Leclerc continuava ad insistere per sostituire la mescola, a fermarsi nei box è stato poi effettivamente Hamilton.

In quel momento il francese ha cambiato idea dicendo di voler rimanere in pista per non perdere ulteriori posizioni: “Non sono io che mi sono fermato, è stato Hamilton. Non resto dietro di lui per perdere ancora più posizioni”. Il muretto Ferrari gli ha poi comunicato che anche gli altri piloti davanti non erano rientrati e lo ha esortato a rimanere fuori: “Gli altri possono spingere ora, guadagnerebbero troppo. Rimani fuori”.