Minacce e insulti, stangata sul campionato: squalifiche pesanti

Squalifiche e sanzioni pesanti da parte del Giudice Sportivo per i gravi episodi avvenuti nelle recenti gare di campionato.

Gli eventi sportivi, compresi quelli dei settori giovanili, possono a volte assumere connotati deprecabili e profondamente da condannare. Lo sanno bene gli appassionati di calcio, che molto spesso devono fare i conti con le intemperanze di parti delle tifoserie che sfociano a volte anche in incidenti. Tuttavia questi comportamenti inaccettabili avvengono non solo nel calcio, ma anche in altri sport.

Nel recente turno della Serie A2 maschile di basket è successo di tutto, sia in campo che negli spogliatoi. Non a caso sono arrivate delle vere e proprie ‘batoste’ da parte del Giudice Sportivo, chiamato a svolgere un lavoro extra. Una delle società colpite è la Biemme Service Libertas Livorno 1947, che si è vista infliggere una sanzione da 750 euro a causa del comportamento di uno dei suoi tifosi.

L’individuo, seduto nella sezione del parterre riservato alla società, ha più volte istigato la tifoseria avversaria turbando il regolare svolgimento di gara 4 della serie playout contro Vigevano. In più il Giudice Sportivo ha anche squalificato per una gara il PalaMacchia di Livorno perché al termine del match contro Vigevano “due individui, non autorizzati e non iscritti a referto, nella zona antistante gli spogliatoi tenevano un comportamento protestatario avverso le decisioni arbitrali prese durante la gara“.

Stangata pesantissima del Giudice Sportivo: multe e squalifiche

L’ammenda più pesante è però quella comminata alla Unieuro Forlì: ben 2.500 euro di multa per minacce e offese, collettive e frequenti, all’indirizzo degli arbitri e di due atleti dell’UEB Cividale. Il Giudice Sportivo ha poi inflitto 917 euro di multa alla Flats Service Fortitudo Bologna, impegnata nel playoff promozione contro Cantù.

La sanzione, si legge nel dispositivo, è stata stabilita a causa di “offese, collettive e sporadiche, nei confronti di tesserati avversari e per lancio di una bottiglia d’acqua verso la panchina ospite, senza colpire“. Infine il dirigente accompagnatore di Cantù, Diego Fumagalli, è stato inibito per 15 giorni – fino al 2 giugno 2025 – “per la mancata individuazione del responsabile del danno provocato alla porta dello spogliatoio degli arbitri, nell’intervallo tra il 2° ed il 3° periodo“.

Episodi che di certo non fanno onore al basket italiano e a un campionato appassionante come la Serie A2. L’auspicio è che nelle prossime gare di playout e playoff non si verifichino altre situazioni così spiacevoli.