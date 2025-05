Playoff Serie B, al via le semifinali: equilibrio e spettacolo?

Prendono il via questa sera, alle 20:30, le semifinali dei playoff di Serie B. Quattro squadre per un posto in massima serie. Catanzaro-Spezia e Juve Stabia-Cremonese le due gare d’andata.

Le parole di D’Angelo, tecnico dello Spezia, in conferenza stampa: “Abbiamo scritto pagine importanti e ora siamo qui a giocarci qualcosa di bello, con grande orgoglio. Stanno tutti bene, la decisione sarà presa in base alle caratteristiche della difesa avversaria. Pio ha fatto un ottimo campionato e vuole continuare così”.

E’ proprio lo Spezia, che ha chiuso al terzo posto della classifica della regular season, ad avere la possibilità di volare in finale pareggiando due sfide, sfruttando dunque il piazzamento nella graduatoria.

A Castellammare di Stabia la squadra di Pagliuca vuole continuare a sognare e, dopo aver raggiunto per la prima volta nella sua storia la semifinale dei playoff di B, adesso le Vespe non vogliono fermarsi. La Cremonese è pronta a fare lo scherzetto per tornare in massima serie.

Sarà dunque spettacolo puro, tutto da vivere!