Quattro partite, quattro squadre voleranno in semifinale. Questa sera in campo anche la Serie C per il ritorno dei quarti di finale dei playoff. Audace Cerignola-Atalanta U23, Vicenza-Crotone, Pescara-Vis Pesaro e Ternana-Giana Erminio. Ricordiamo i risultati delle gare d’andata:

Audace Cerignola-Atalanta U23: 0-0

Crotone-Vicenza 1-2

Vis Pesaro-Pescara 2-4

Giana Erminio-Ternana 1-0.