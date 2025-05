Questa sera la finale di Europa League: le probabili formazioni di Tottenham-United

Tottenham e Manchester United, a voi i combattimenti per il trono dell’Europa League. Questa sera al San Mames di Bilbao le due formazioni inglesi giocheranno la finale della seconda competizione europea per importanza. In chiave formazione, gli Spurs schiereranno il consueto 4-3-3 con Johnson, Solanke e Son nelle vesti di tridente offensivo.

Lo United verrà impostato da Amorim sulla base del 3-4-2-1: Bruno e Garnacho alle spalle di Hojlund.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bissouma; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Bruno Fernandes; Hojlund. All. Amorim