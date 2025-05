Allo Sportitalia Village l’evento Hospitality Milano-Cortina 2026

Evento importante oggi allo Sportitalia Village, dove sono stati presentati i pacchetti di Hospitaly che caratterizzeranno le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tanti ospiti illustri, che hanno presenziato all’evento.

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è già iniziato e a meno di un anno dalla cerimonia di apertura di San Siro allo Sportitalia Village viene presentato il programma Hospitality di On Location.

Pacchetti esclusivi, primi nel loro genere per vivere i Giochi di Milano Cortina a 360º anche al di fuori delle sedi di gara.

Chiaro quindi come l’obiettivo di On Location sia quello di creare ricordi che dureranno per tutta la vita in quella che sarà la prima olimpiade italiana dopo vent’anni dall’ultima volta. I ricordi di Torino 2006 sono ancora nitidi e presenti nelle menti di ogni italiano, ma soprattutto di chi quelle emozioni le ha vissute in pista.

260 giorni al via, on location è pronta a scendere in pista. Milano Cortina 2026 è sempre più vicina.

Di seguito le dichiarazioni di Giorgio Rocca: “Tomba colui che mi ha fatto appassionare a questo sport, è stato il mio idolo. Quell’epoca è stata unica, la mia carriera si è ingolosita negli anni ’90. Sono abbastanza emozionato, mi manca partecipare. L’Olimpiade in casa sarà un’emozione incredibile per gli atleti”.

Di seguito le parole di Lorenzo Tardini (Direttore Sales di On Location): “Stiamo lavorando tanto con San Siro e con Milan e Inter. Il 6 febbraio 2026 ci sarà la cerimonia inaugurale. Da qualche settimana prima inizieremo a lavorare nello stadio. Stiamo provando a portare il modello americano ai nostri ospiti”.