Inter, la carica di Frattesi e Lautaro per la finale di Champions: “Un sogno che sta a un passo!”

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, si prepara a giocare la sua prima finale di Champions League della sua carriera contro il Paris Saint-Germain. L’ex Sassuolo si è rivelato decisivo entrando dalla panchina, come già accaduto in precedenza nei quarti di finale contro il Bayern Monaco o in semifinale a San Siro contro il Barcellona. Intervenuto ai microfoni della Uefa, il mediano nerazzurro ha espresso tutte le sue emozioni in vista della finale contro i francesi.