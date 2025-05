La Juventus a Venezia, la Roma in pressing va a Torino: gli incroci per la Champions

Ultima giornata di campionato e continua la battaglia per la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus occupa attualmente l’ultimo posto disponibile. Alle spalle dei bianconeri la Roma a -1 e la Lazio a -2.

Juventus quarta in classifica (67 punti)

38esima giornata: Venezia-Juventus

Roma quinta in classifica (66 punti)

38esima giornata: Torino-Roma

Lazio sesta in classifica (65 punti)

38esima giornata: Lazio-Lecce

A 90 minuti dal termine sono ancora 3 le squadre in corsa per un posto in Champions League. I risultati della 37^ giornata escludono infatti dalla corsa in modo aritmetico Fiorentina, Bologna e Milan. Le vittorie di Juventus e Roma e il pari della Lazio mantengono invece vive le loro speranze.

Juventus-Udinese 2-0

Primo tempo senza grosse emozioni. Bianconeri che la vincono nella ripresa. A sbloccarla Nico Gonzalez al 61′. Fallo in area di Solet su Conceicao, per Ayroldi non c’è nulla. Riparte l’Udinese ma la Juventus recupera subito palla con Yildiz che serve in area Nico Gonzalez. L’esterno argentino non sbaglia, fucilata e pallone che si insacca alle spalle di Okoye. Raddoppio firmato da Vlahovic. Ripartenza perfetta dei bianconeri. Pallone per Yildiz che si porta fino al limite dell’area dove serve sulla sinistra Vlahovic. L’attaccante della Juve controlla, sassata in diagonale e pallone che si insacca alle spalle di Okoye. Juve ancora quarta.

Roma-Milan 3-1

3 minuti e la Roma la sblocca. Corner battuto alla perfezione da Soulé, Mancini stravince il duello aereo con Tomori e di testa insacca per l’1-0. Milan che resta in 10 al 20′. Rivedendo l’azione al monitor, l’arbitro giudica da rosso la gomitata a Mancini. Milan dunque in 10. Milan che pareggia al 39′, a segnare è Joao Felix. Pulisic scucchiaia in area per Jimenez, che sfugge alla difesa della Roma e viene fermato da Svilar. La palla arriva a Joao Felix, che insacca a porta vuota. Nella ripresa i rossoneri crollano, prima Paredes trova il 2-1. La distanza sembra presagire un cross, ma Paredes opta per la battuta della punizione direttamente verso la porta: sorpreso Maignan, che prende gol sul suo palo. A 1 dal termine è poi Cristante a fare 3-1. El Shaarawy premia l’arrivo in area di Angelino: tiro da posizione defilata, respinto da Maignan che poi si ripete sullo stesso El Shaarawy. Il terzo tentativo è di Cristante dal limite dell’area: stavolta, vale il 3-1. Roma che mantiene il quinto posto a -1 dalla Juve.

Inter-Lazio 2-2

Inter che la sblocca in chiusura di primo tempo con Bisseck. Sugli sviluppi di calcio d’angolo il difensore tedesco arpiona il pallone, dopo il primo tentativo di Dimarco, per girarlo alle spalle di Mandas con un sinistro potente. Pari Lazio al 73′ con Pedro. Marusic va al cross basso per Vecino che gioca di sponda sullo spagnolo, a segno col destro. Gol prima annullato e poi convalidato, dopo un lungo controllo del VAR. Inter che torna avanti al 81′ con Dumfries. Calhanoglu disegna verso il secondo palo per lo stacco prepotente del laterale olandese, al suo settimo centro in campionato. Niente da fare per Mandas. Al 91′ la Lazio pareggia con Pedro. Mani di Bisseck e rigore assegnato dopo intervento Var. Perfetta la trasformazione del numero 9 biancoceleste, Sommer intuisce ma non riesce ad arrivare sul pallone. Inter che resta a -1 dal Napoli. Lazio a -2 dalla Juve.