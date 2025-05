Modena, Longari: “I gialloblù valutano Abate per la panchina

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il Modena starebbe valutando per la panchina della prossima stagione il nome di Ignazio Abate. L’ex difensore del Milan, dopo aver guidato la Primavera rossonera e l’esperienza alla Ternana in Serie C, potrebbe rappresentare una scelta interessante per il club gialloblù.

Abate ha iniziato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Milan. L’ex terzino rossonero aveva portato la Primavera alle semifinali della Youth League. E, in questa stagione, ha accettato l’offerta della Ternana, dove è stato esonerato negli scorsi mesi nonostante il torneo condotto nelle posizioni di testa.