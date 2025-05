Zanardi, l’ultima impresa: cuore in gola

Ci sono figure che riescono a imprimere il proprio nome nella memoria collettiva non solo per i successi ottenuti, ma per la forza con cui hanno affrontato le avversità. Alex Zanardi è da tempo una di queste.

La sua vita, segnata dall’incidente nel 2001 che gli costò entrambe le gambe, ha rappresentato un punto di svolta non solo per lui, ma per milioni di persone che in quella tragedia hanno visto una rinascita. Ex pilota di Formula 1 e due volte campione in IndyCar, Zanardi ha riscritto le regole della resilienza: è tornato alle competizioni con l’handbike, ha vinto ori paralimpici, ha affrontato nuove sfide come atleta, scrittore e motivatore. La sua storia è diventata sinonimo di coraggio e di impegno. E proprio dall’esperienza personale è nato Obiettivo3, un progetto destinato a trasformare la disabilità in opportunità, lo sport in riscatto.

Zanardi ha raccontato sé stesso anche attraverso libri che hanno ispirato generazioni, portando avanti con determinazione la sua missione sociale. E anche quando un secondo grave incidente in handbike, nel 2020, ha riaperto il dolore, la sua immagine è rimasta quella di un uomo che non si arrende mai. Ed è proprio in questo spirito che si innesta una delle sue iniziative più concrete: la partecipazione degli atleti di Obiettivo3 alla Hero Sudtirol Dolomites.

Hero Sudtirol Dolomites, 9 atleti Obiettivo 3 per l’impresa