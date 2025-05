Come finirà Udinese-Fiorentina? Trova su www.planetwin365.news il pronostico di Udinese-Fiorentina e vinci, invia un sms al numero + 39 439 00 03 698

Udinese-Fiorentina: Pronostico e Quote per l’Ultima Giornata di Serie A

La Fiorentina sarà ospite dell’Udinese nell’ultima giornata di Serie A, con la 38esima giornata che si preannuncia fondamentale per la squadra di Palladino. La Viola si presenta al Bluenergy Stadium di Udine con l’obiettivo di chiudere la stagione con 65 punti, ma potrebbe non essere sufficiente per conquistare il sesto posto. Attualmente, la Fiorentina è settima con 62 punti, gli stessi del Bologna, che occupa l’ottava posizione. L’ultimo successo della squadra toscana risale alla sfida contro il Bologna, vinta 3-2, un risultato che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive, ma che potrebbe non bastare per assicurarsi un posto in Europa.

Possibilità di Europa per la Fiorentina: La Speranza di Raggiungere il Sesto Posto

L’unica possibilità per la Fiorentina di agguantare il sesto posto è una vittoria contro l’Udinese, unitamente a una sconfitta della Lazio contro il Lecce. Con questa combinazione di risultati, la Fiorentina riuscirebbe a guadagnare il pass per la qualificazione alla Conference League, grazie anche al vantaggio negli scontri diretti contro la Lazio, che attualmente ha tre punti in più. I friulani, reduci da due sconfitte consecutive, sono dodicesimi in classifica con 44 punti e arrivano da una sconfitta contro la Juventus a Torino.

Pronostico Udinese-Fiorentina: Le Quote per il Match di Domenica Sera

Per la sfida che si terrà domenica sera alle 20:45, la Fiorentina parte favorita. La vittoria dei ragazzi di Palladino in trasferta è quotata 1,93 su Planetwin365 e 1,92 su Snai, mentre su Eurobet la quota è di 1,93. Tuttavia, la Fiorentina non ha brillato particolarmente lontano da Firenze, avendo raccolto solo 22 punti in 18 partite esterne. Questo potrebbe portare a una partita meno spettacolare di quanto ci si aspetti. Per chi cerca altre opzioni di scommessa, la quota “X” all’intervallo è 2,19 su Planetwin365, 2,05 su Bwin e 2,15 su WilliamHill.

Comparazione Quote per Udinese-Fiorentina