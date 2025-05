Dentro il mondo granata: Elmas e Coco protagonisti del nuovo Q&A Betsson.sport

I protagonisti granata si raccontano tra risate, calcio e passione

Betsson.sport accende i riflettori sul cuore granata con un nuovo contenuto esclusivo che vede protagonisti Eljif Elmas e Saúl Coco, in un video tra gioco, curiosità e spirito di squadra. I due calciatori del Torino FC si sono sfidati in una serie di prove divertenti, raccontando aneddoti sulla loro esperienza nel club, la passione per la città di Torino e il rapporto con i tifosi.

Tra risate e momenti competitivi, i due giocatori si sono messi in gioco con quiz come “Torino Remix”, “Guess the Transfer” e “Più o meno”, dimostrando intesa e voglia di divertirsi. Ma è nei momenti di confronto personale che il video si arricchisce di contenuti emozionali.

Parlando della sua prima stagione in Serie A, Saúl Coco ha discusso delle sue impressioni sul calcio italiano affermando: “Rispetto alla Liga, è molto diverso. Qui c’è più attenzione all’aspetto difensivo, ed è uno dei motivi per cui ho scelto l’Italia: volevo migliorare e crescere come giocatore”.

Un percorso di adattamento che, come racconta anche Eljif Elmas, è stato reso più semplice dall’ambiente granata: “Tutto è stato veloce e bello: dai tifosi calorosi ai compagni, tutti mi hanno fatto sentire il benvenuto. È una squadra con persone vere, ed è fondamentale per noi che arriviamo da altre realtà”. Un’accoglienza che non si limita al gruppo squadra, ma si estende anche al legame con la tifoseria, un elemento che anche Coco ha percepito fin dal primo giorno: “Appena arrivi qua capisci l’importanza di indossare questa maglia, senti quanto i tifosi granata tengano davvero a questa maglia. È un sentimento profondo, lo portano nel cuore”. Parole che testimoniano come il Torino sappia costruire un’identità forte e condivisa, dentro e fuori dal campo.

Infine, prima di congedarsi con un saluto ai tifosi granata, è stato chiesto loro di descrivere il Torino con una sola parola. Elmas non ha avuto dubbi, scegliendo “Storia”, mentre Coco ha voluto sottolineare l’aspetto più emotivo rispondendo con “Passione”.