Federica Pellegrini tradita dal video: reazione furiosa

Che Federica Pellegrini non sia tipo da passare inosservata, è cosa nota. Campionessa fuori e dentro l’acqua, la “Divina” ha abituato il pubblico a una personalità forte, capace di esporsi anche su temi delicati.

Dopo l’enorme clamore suscitato dal suo intervento sul caso Sinner-Clostebol, dove non aveva esitato a puntare il dito contro il sistema antidoping, sostenendo con decisione il trattamento preferenziale nei confronti del tennista altoatesino, la campionessa olimpica torna ora a far discutere per un altro motivo. E, ancora una volta, il terreno dello scontro è quello dei social. Il clamore mediatico legato al suo nome non si è mai del tutto affievolito da quando ha lasciato le piscine.

Che si tratti di partecipazioni televisive, campagne pubblicitarie o semplici post condivisi sul suo profilo Instagram, la Pellegrini catalizza l’attenzione come poche altre figure del panorama sportivo italiano. Non è un caso, quindi, che ogni sua apparizione venga amplificata, interpretata, commentata. E talvolta anche criticata. Negli ultimi giorni, è bastato un filmato apparentemente ironico e leggero per scatenare nuove polemiche. A conferma di come, per un personaggio pubblico del suo calibro, anche il sorriso può diventare un caso.

Furia social dopo il video, la Pellegrini sbotta

Il video in questione è stato pubblicato dalla stessa Federica Pellegrini sul proprio profilo Instagram. Si tratta di un estratto dalle prove del programma Sognando Ballando con le Stelle, dove la campionessa è in coppia con il maestro di danza Samuel Peron. Nella clip, i due si cimentano con un tango sulle note di Back to Black di Amy Winehouse, ma ciò che ha catturato l’attenzione del pubblico non sono stati tanto i passi di danza quanto i battibecchi, conditi da ironia e toni accesi. “Amore… hai due metri di gambe, non devi salire troppo”, dice Peron, seguito da altre espressioni come “Non devi saltare, non so più come dirtelo!” o “Dai ca**o!”. La Pellegrini, tra il serio e il faceto, replica: “Non fare quella faccia di ca**o quando balliamo, perché la smetto. Guarda che io ti denuncio per body shaming”. Il riferimento scherzoso al soprannome “orso”, affibbiatole da Peron per le movenze non proprio aggraziate, ha fatto sorridere molti, ma non tutti.

Tra i commenti al video, infatti, non sono mancate le critiche. Un utente ha scritto: “Meglio che nuoti…”, scatenando la pronta risposta della nuotatrice: “Disse la più figa, la più brava, l’etoile di sto… mondo”. Una replica tagliente che conferma, ancora una volta, il carattere diretto e senza filtri della campionessa. Per evitare fraintendimenti, la Pellegrini ha poi voluto precisare che non c’era alcuna intenzione negativa nelle sue parole: “So benissimo che il body shaming è un tema importante e delicato, ma in questo caso ovviamente viene trattato con ironia. Non c’è nessuna intenzionalità negativa. È anche vero che io ogni tanto sono un po’ orso”.