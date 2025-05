“Napoli, bisogna scrivere la storia”: parole chiarissime del Campione del Mondo

A Radio Kiss Kiss ha parlato l’ex difensore centrale Campione del Mondo e Pallone d’Oro Fabio Cannavaro. Queste le sue considerazioni sulla volata scudetto, che vede il Napoli in testa ad una lunghezza di distanza dall’Inter, con stasera che sarà quella decisiva.

Le parole di Cannavaro

“Bisogna scrivere la storia, le chiacchiere se le porta via il vento. Il Napoli ha dimostrato di essere più forte, bisogna affrontare il Cagliari con tranquillità. Nessuno ti regala nulla, la parte più difficile sarà aprire la partita, poi subentra la paura e l’insicurezza. Non bisogna perdere la lucidità. Il Maradona sarà fondamentale. Conte ha questa esperienza, dovunque è andato ha vinto ed ha gestito benissimo anche tutte le vicissitudini, tra tutte la cessione di Kvara”.

C’è entusiasmo, ma anche stanchezza. C’è sollievo, eppure l’apprensione non manca. Uscendo dal Tardini il Napoli ha guardato in cielo e ringraziato un 37enne spagnolo che 120km più a nord aveva appena accorciato il tragitto dello Scudetto verso Napoli di appena 90 minuti. Un titolo tra i più faticosi di sempre, se così dovesse essere, come lo stesso Antonio Conte ha ammesso nel postpartita. Giocatori sottratti alla rosa, cambi di modulo e soluzioni d’emergenza, ha sintetizzato in questo modo le difficoltà di una stagione atipica che con le Coppe – sempre citando Conte – non avrebbe portato certo alla possibilità di giocarsi lo scudetto all’ultima giornata.