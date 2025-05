il Napoli conquista il quarto Scudetto sul petto con 82 punti conquistati in 38 giornate di Serie A. Un dato incredibile visto che è il più basso di sempre per una squadra campione d’Italia. La squadra allenata da Antonio Conte ha eguagliato l’Inter del Triplete con José Mourinho e del Milan di Massimiliano nella stagione seguente. Per l’allenatore leccese invece si tratta del quinto Tricolore della sua carriera da tecnico, conquistati con tre squadre diverse: Juve, Inter e Napoli.