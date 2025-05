Napoli, Conte dopo lo Scudetto: “Campionato straordinario! Io e De Laurentiis vincenti: rapporto ottimo”

Dopo essere stato nominato miglior allenatore della Serie A, Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN. “È successo di nuovo, qualcosa di fantastico. Venendo al campo ho pensato ma se deludiamo queste persone ce lo portiamo per parecchio. Questi ragazzi sono stati fantastici. Abbiamo fatto un campionato straordinario. Scudetto? Il più inaspettato difficile e stimolante come sfida. Venire a Napoli dopo il decimo posto e cercare di riprendere tutto, cercare di convincere tanti a rimanere. Ripensiamo allo 0-0 col Modena, abbiamo fatto qualcosa di clamoroso. Futuro? Ci stiamo godendo tutto, ho un ottimo rapporto col presidente, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci, adesso alla fine stiamo festeggiando, siamo due vincenti, magari lo siamo in maniera diversa ma siamo due vincenti”.