Napoli, McTominay: “Difficile descrivere le emozioni”. Di Lorenzo: “Il merito in primis è di Conte”

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo aver conquistato lo Scudetto contro il Cagliari. “Sensazioni? Difficile descrivere le emozioni che sto provando. I tifosi mi hanno dato tutto quest’anno. MVP della stagione? Dobbiamo tornare la prossima stagione, l’energia è troppo alta”.

Anche il capitano, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN: “Il mister ha detto che il merito è dei ragazzi, ma è di tutti e in primis è suo. Dopo l’anno scorso, questa squadra aveva bisogno di lui per tornare a livelli alti: in questo è un fenomeno, solo lui poteva riuscirci in poco tempo”.