Iniziano i playoff di Primavera: alle 18, in diretta dal Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), la sfida tra Fiorentina e Juventus in diretta e in esclusiva su Sportitalia. In caso di pareggio al 90′, ad accedere alla semifinale contro la Roma sarebbero i Viola in virtù del miglior piazzamento in campionato. Segui il match sul canale 60 DTT, qui sul nostro sito e sulla nostra app.

Ecco le formazioni: