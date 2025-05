Serie A: stasera si decide lo Scudetto! Il Napoli dilagherà con il Cagliari? Juve, Roma e Lazio si giocano il quarto posto

Sarà una 38esima giornata di Serie A effervescente. Si parte proprio questa sera, con due gare che decideranno il titolo. Vediamo nel dettaglio.

Stasera scenderanno in campo Napoli ed Inter, andando a porre fine ad un dualismo durato tutta la stagione. I ragazzi di Conte ospiteranno il Cagliari al Maradona: i partenopei sono in testa alla classifica con 79 punti, uno in più della squadra di Inzaghi. Ciò significa che basterebbe un successo contro i sardi, i quali sono ormai matematicamente salvi, per conquistare il quarto Scudetto della loro storia. Segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 proposta a 1,49; su Betclic 1,48 e su Unibet 1,55.

Molto interessante anche la giocata “Over 2,5 Casa”, ipotizzando che il Napoli possa realizzare almeno tre gol durante i 90 minuti di gioco: parliamo di 1,82 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e su WilliamHill 1,77. Tra i risultati esatti, evidenziamo la quota del 4-1 in favore del Napoli: su Planetwin365 la giocata è proposta a 15,93; su Unibet e WilliamHill 15.

L’Inter, invece, sarà ospite del Como. La vittoria dei nerazzurri pagherebbe su Planetwin365 1,60 volte la posta; come su Unibet, mentre su Betclic la quota è di 1,64.

In bilico, in quest’ultimo turno di campionato, anche la situazione quarto posto. In questo momento, la Juventus si assicurerebbe l’ultimo posto utile per giocare la prossima Champions League: i piemontesi hanno 67 punti, uno in più della Roma quinta e due in più della Lazio sesta. La Vecchia Signora è “obbligata” a vincere per garantirsi il quarto posto. Questo fine settimana i bianconeri giocheranno al Penzo contro il Venezia, squadra che ha pochissime speranze di permanenza nella massima serie. Su Planetwin365, la vittoria della Juventus è bancata 1,55; su Unibet e Betclic 1,53. Interessante la quota dell’Over 1,5 Ospite: su Planetwin365 la giocata è bancata 1,70; su Betclic 1,63 e su Unibet 1,60.

Giocherà in trasferta anche la Roma di Ranieri, che oltre a tenere vive le speranze quarto posto, deve trovare i tre punti per mantenere quantomeno il quinto posto. I giallorossi saranno ospiti del Torino: si potrebbe considerare la giocata “Parziale-finale X/2”, su Planetwin365 proposta a 4,41; su Betclic 4,35 e su Unibet 4,20. Tra i risultati esatti, da segnalare il 2-1 in favore della Roma: su Planetwin365 si parla di 8,32 volte la posta; su Unibet 7,50 e su WilliamHill 8.