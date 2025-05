Ultim’ora Ferrari, Vasseur svela il piano: Leclerc se la ride

La stagione 2025 per la Ferrari si sta rivelando una delle più difficili degli ultimi anni. Dopo l’arrivo di Lewis Hamilton, accolto come un colpo da maestro per rilanciare le ambizioni della scuderia di Maranello, ci si aspettava un cambio di passo netto.

Invece i risultati, gara dopo gara, raccontano una realtà ben diversa. Il campione britannico, pur avendo regalato momenti di classe come la pole e la vittoria nella Sprint Race di Shanghai, ha faticato a trovare continuità. La SF-25, ancora troppo instabile sul piano tecnico e strategico, non è riuscita a tenere il passo delle dominanti Red Bull e delle sempre più temibili McLaren.

Anche Charles Leclerc, che pure ha mostrato sprazzi di competitività, si è dovuto accontentare finora di un solo podio stagionale. L’unico segnale incoraggiante è arrivato da Imola, dove proprio Hamilton ha chiuso al quarto posto, suo miglior piazzamento in gara da quando indossa il rosso. Una prestazione in crescita, certo, ma ancora lontana dalle attese. E ora, con Montecarlo alle porte, la pressione è tutta sulla Ferrari. Un altro weekend opaco potrebbe spegnere definitivamente le residue speranze di competere per il titolo mondiale.

Vasseur punta tutto su Leclerc: “E’ casa sua”

Con il Gran Premio di Monaco ormai imminente, il team principal Frederic Vasseur ha indicato chiaramente la priorità assoluta per la scuderia: migliorare il rendimento sul giro secco. “Il Gran Premio di Monaco è una gara unica. Sappiamo come la qualifica sia fondamentale – ha dichiarato – e in questi giorni abbiamo lavorato proprio per migliorare la nostra performance al sabato, dopo che nelle ultime occasioni non siamo riusciti a sfruttare al meglio il nostro pacchetto. Una dichiarazione che non arriva a caso. A Imola, infatti, entrambe le rosse sono state eliminate in Q2, costrette a partire dalla sesta fila. Un handicap che, su una pista dove sorpassare è già arduo, ha complicato ulteriormente il lavoro dei due piloti. A Montecarlo, dove l’errore si paga a caro prezzo e dove la posizione in griglia è spesso determinante per il risultato finale, partire dietro equivarrebbe a un fallimento annunciato.

Proprio per questo Leclerc, monegasco doc e maestro nel giro secco, sarà chiamato a dare il massimo davanti al suo pubblico. Se la vettura lo supporterà, il numero 16 ha tutte le carte in regola per puntare a una pole che varrebbe mezza gara. A rendere ancora più interessante la sfida ci sarà la novità regolamentare introdotta proprio per questo GP: due soste obbligatorie, che renderanno la strategia un fattore ancora più decisivo. È l’appuntamento di casa per Charles – ha aggiunto Vasseur – e questo rende la corsa speciale per tutta la squadra, determinata a ottenere il massimo sia con lui che con Lewis.