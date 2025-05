Atalanta, Gasperini: “Essere in Champions clamoroso! Rinnovo? Dopo l’ultima partita parleremo!”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è stato ospite dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà. Queste le dichiarazioni: “Lo scudetto l’anno prossimo? Essere già a questo punto per noi è un grande risultato, immagino la tensione che ci sarà nelle altre squadre che si giocheranno altri obiettivi. Noi lo abbiamo raggiunto con due settimane d’anticipo. È merito di questi ragazzi che hanno fatto l’ennesima stagione straordinaria in campionato e in Champions. Quasi arrivare alla fine di una stagione ti dà nostalgia, visto quanto è stato bello il percorso”.

Qualificazione in Champions e futuro all’Atalanta: Gasperini dice tutto!

Qualificazione alla prossima Champions League con due turni d’anticipo, l’Atalanta affronterà domani il Parma: “Da anni vivo questa città e i rapporti sono diventati sempre più stretti. Tengo particolarmente alla mia cittadinanza onoraria, un regalo di Gori: devo essere un buon esempio per tutti visto il riconoscimento che mi hanno dato”.

Chiosa finale sul futuro con uno degli argomenti chiave che sicuramente è il prolungamento di contratto con la Dea dopo l’ennesimo obiettivo stagionale raggiunto dopo la conquista dell’Europa League della scorsa stagione: “Io ho un contratto, poi dopo l’ultima partita della stagione parleremo: col presidente Antonio Percassi e con la proprietà c’è un grande rapporto. Prima dobbiamo chiudere questa stagione, poi dopo confrontarci su quello che è stato, così come pensare al futuro. Ogni stagione è diversa: dovremo avere sempre tutti gli stessi obiettivi e la stessa mentalità, anche se quella esiste già, ma dovremo anche affrontare anche le stesse problematiche che ci sono state quest’anno, poi decidere”.

Nonostante le difficoltà stagionali e qualche risultato negativo soprattutto in Champions League e in Coppa Italia, la formazione nerazzurra ha comunque staccato il pass per la prossima edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie.