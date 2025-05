Il Napoli ringrazia l’Inter: “Una corsa avvincente. In bocca al lupo per la Champions!”

Nella serata di ieri, l’Inter, dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli, si era congratulato con il club del presidente De Laurentiis dopo la vittoria del quarto scudetto.

Il Napoli ha replicato in giornata rispondendo: “I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari. E’ stata una corsa avvincente. Un grande in bocca al lupo per la prossima settimana”, il commento del club azzurro su X.