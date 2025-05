L’allenatore tedesco Jurgen Klopp smentisce i rumors dopo l’accostamento alla Roma e conferma il nuovo incarico nel gruppo Red Bull.

Durante un evento a Wiesbaden dedicato al Liverpool ha dichiarato: “Roma? Tutte str*****e. Non mi vedo più in tuta da allenatore. Va tutto bene così com’è. Ho avuto tre club fantastici e non ci saranno molte altre tappe. Lavoro molto, ma non avendo più una partita ogni tre giorni, ho più tempo a disposizione”.