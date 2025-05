Napoli, Anguissa: “Vincere all’ultimo straordinario. Per una città così ancora più bello”

Il centrocampista del Napoli, Zambo Anguissa ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria Scudetto contro il Cagliari all’ultima giornata. “Più bello questo scudetto o quello di due anni fa? Questo, vincere così all’ultimo è straordinario”.

Emozionato? “Sì, per una città così vincere è ancora più bello. Contento per i tifosi e per la mia famiglia. I tifosi ti vogliono ancora? Anche io gli voglio bene”.