Napoli, De Laurentiis: “Cresceremo sempre di più! Conte? Ha un contratto di tre anni”

Il giorno dopo la vittoria dello Scudetto, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio CRC: “Da qui in poi dobbiamo continuare a cavalcare quest’onda di una Napoli vincente come idea: dobbiamo riprenderci il ruolo che nel mondo ci spetta, come città e filosofia. Champions? Non posso promettere nulla. Il Napoli c’è, è forte e crescerà sempre di più”.

Conte? “State sereni, Conte è un grandissimo allenatore ed un uomo straordinario, che mi meraviglia sempre di più. Questa mattina andrà probabilmente a fare una preghiera per il piccolo Daniele e questo mi ha riempito di gioia. Non mettiamo carne a cuocere: ha un contratto di tre anni. Martedì andremo dal Papa, non ho voluto dirlo prima ai ragazzi”.

Sazio De Laurentiis? “Io per 40 anni con 400 film non ho mai avuto un insuccesso, ho sempre vinto e stravinto: uscivamo a Natale con tanti film in concorrenza, arrivavamo sempre tra i primi tre. Io sono sempre affamato: non si deve creare la noia della continuità, ma la primizia e l’incoscienza dell’imprevisto”.