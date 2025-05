Napoli, il duo Conte-Lukaku fa la storia: dal decimo posto allo scudetto con un McTominay in più

Il binomio Romelu Lukaku – Antonio Conte funziona e non sbaglia un colpo: se si vuole vincere uno scudetto l’accoppiata Belgio-Salento è perfetta. Da Milano a Napoli: la storia è la stessa. Secondo scudetto vinto in tre stagioni insieme. L’ex Juve e Inter ha sempre spinto per avere Big Rom senza dimenticare il ko della prima giornata contro il Verona, con l’attaccante determinante per riportare il Tricolore al Sud.

Gli azzurri hanno conquistato il quarto scudetto della loro storia grazie al successo per 2-0 contro il Cagliari allo stadio Maradona con due degli uomini simbolo di una annata incredibile: Scott McTominay e proprio Romelu Lukaku. Il Tricolore ritorna a Napoli dopo la vittoria sotto la gestione di Luciano Spalletti con Antonio Conte grande condottiero e determinante per la costruzione di una squadra che l’ha seguito dal primo all’ultimo giorno nonostante la cessione a metà stagione di Kvicha Kvaratskhelia, uno degli artefici del terzo scudetto insieme a Victor Osimhen.

Grazie a questo successo, il Napoli scrive ancora la storia: dal decimo posto alla prima posizione, mai nessuno c’era riuscito prima e il merito è proprio di chi si è seduto in panchina e, allo stesso tempo, del DS Giovanni Manna e del presidente Aurelio De Laurentiis che hanno spinto per portarlo in azzurro.

Ma la vera grande sorpresa e rivelazione della stagione partenopea ha un solo nome e cognome: Scott McTominay. Arrivato dal Manchester United per circa 30 milioni, il centrocampista è diventato con il passare delle settimane devastante e imprescindibile per il 3-5-2 di Antonio Conte. E in più c’è da aggiungere che lo scozzese ha segnato lo stesso numero di gol di Lautaro Martinez, ben 12 soltanto che il Toro di mestiere fa l’attaccante. E complice una stagione, praticamente perfetta, McTominay è stato nominato MVP della Serie A!