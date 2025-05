Paura Tamberi, fan con il fiato sospeso

Tamberi è un grandissimo campione, quindi è anche normale che quando accade qualcosa che lo riguarda fa rumore: cosa è successo stavolta.

Tamberi è davvero un grandissimo campione, uno di quelli che ha fatto la storia del suo sport. Nato a Civitanova Marche il 1° giugno 1992, è famoso come altista italiano, campione olimpico ai Giochi di Tokio 2020 e Campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023. Stiamo parlando anche del detentore del record nazionale della specialità sia all’aperto che indoor.

In carriera ha conquistato anche un titolo mondiale indoor, tre titoli europei all’aperto e un titolo europeo indoor, oltre a 9 titoli assoluti tra outdoor e indoor. Figlio dell’ex saltatore in alto e primatista italiano Marco Tamberi, che è stato suo allenatore per lungo tempo, è davvero un fuoriclasse dello sport italiano e internazionale: adesso è finito al centro dell’attenzione, scopriamo per quale motivo in particolare.

Tamberi al centro dell’attenzione: per quale motivo

Tamberi è finito al centro dell’attenzione, e la motivazione sarebbe legata al Golden Gala del 6 giugno. Presentato di recente e intitolato a Pietro Mennea, è la tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico. Come spiegato da Stefano Mei, Presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera, questa competizione è nata nel 1980 per ricreare un’atmosfera di distensione dopo l’Olimpiade di Mosca.

I protagonisti di questa edizione in particolare saranno 10 campioni olimpici e 62 vincitori di medaglie delle massime competizioni mondiali. Queste novità fanno aumentare attesa e ansia in vista dell’appuntamento di inizio giugno 2025 allo Stadio Olimpico. Al Golden gala, però, sembra essere particolarmente in dubbio la presenza del campione italiano del salto in alto Gianmarco Tamberi. Come spiegato da Marco Sicari, meeting director, e riportato da Adnkronos, “con la vittoria della Diamond League, Gianmarco ha scelto di prendere un periodo di pausa e tirare il fiato”.

Sicari ha precisato che il famoso atleta ha già scelto di fare ritorno, ma la sua presenza al Golden Gala è ancora in dubbio. Nei prossimi giorni verrà presa la decisione definitiva sul modus operandi da attuare riguardo alla potenziale partecipazione alla gara a cui l’Italia tiene tantissimo. La speranza, in questo senso, è che Tamberi sia presente. Stiamo parlando di uno dei più grandi talenti e campioni della scena sportiva italiana, quindi l’auspicio di tutti quanti è che anche l’atleta olimpionico ci sia alla manifestazione che andrà in scena fra meno di un mese a questo punto.