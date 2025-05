Lecce, Giampaolo: “Impresa epica dei ragazzi”

Marco Giampaolo, tecnico del Lecce ha commentato così il successo 1-0 contro la Lazio che è valso la salvezza: “Le cose da dire sono tante, dovrò essere sintetico. Innanzitutto sono contento per tutti i nostri tifosi, 23 mila abbonati sono tantissimi. Il seguito che abbiamo fuori casa, con oltre 5 mila spettatori. Vedere persone che vivono di questi colori e che incarnano questa terra meravigliosa che è il Salento. Sono felice poi per il presidente, auguro a qualsiasi allenatore di avere un presidente come Sticchi Damiani. Così obiettivo, capace di trovare sempre la parola giusta, è incredibile. Un danno lo abbiamo fatto, abbiamo reso Corvino immortale con questa salvezza e ora sono cazzi vostri (ride, ndr).

Un pensiero forte va a Graziano (Fiorita, ndr), abbiamo vissuto una parentesi brutta. Il tutto è culminato con una prestazione in dieci qui a Roma del genere, la squadra è partita bene da subito e ha saputo resistere. Partita epica, i tifosi se la ricorderanno tra tanti anni per lo spirito, per aver lasciato tutte le energie sul campo. Sono le partite che ci raccontavano da piccoli, è la quarta partecipazione consecutiva in Serie A che renderà orgogliosa tutta la città. Non è stato semplice, il gruppo è particolare e che ha avuto sempre carattere. C’è stato qualche limite, ma fa parte del gioco. Abbiamo litigato, ci siamo quasi presi a cazzotti qualche volta, ma lo spirito non è mai mancato alla squadra. Sono stati bravi, nel momento più importante del campionato nelle ultime 5-6 giornate abbiamo fatto sempre grandi prestazioni, nonostante fossimo al limite. Io passo in secondo piano, avevo un solo obiettivo che era la salvezza. Per me domani non è mai esistito. Siamo contenti“.