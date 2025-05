Live Serie A, ecco come sarebbe la classifica a fine primo tempo

Sono finiti i primi tempi in Serie A e la situazione che si sta delineando conferma sostanzialmente tutte le posizioni precedenti.

Nelle posizioni di testa, la Juventus sarebbe in Champions League con 70 punti. La Roma a 69 dovrebbe accontentarsi dell’Europa League. Mentre la Lazio, ferma a 65, sarebbe in Conference League.

Per quanto riguarda le retrovie della classifica: il Lecce sarebbe virtualmente salvo con 34 punti. Come il Parma a 33. In Serie B, l’Empoli a 32 insieme al Venezia a quota 29.

La classifica di Serie A