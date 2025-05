Milan, è tempo di imparare dagli errori: la prossima stagione non può essere come questa

Nel prepartita con il Monza, Giorgio Furlani è stato chiaro: “La prossima stagione non potrà essere come questa“. Un messaggio che va letto senza mezzi termini: il Milan dovrà evitare di ripetere gli stessi errori. La delusione dell’annata appena conclusa è frutto di sbagli evidenti, disseminati lungo un arco temporale ben più ampio del solo autunno. Già dalla scorsa estate, quando bisognava decidere il successore di Pioli, il club ha mostrato le sue fragilità strutturali e decisionali.

Milan: lentezza decisionale e disaccordi interni

Uno dei problemi principali è stata la lentezza con cui il Milan ha preso decisioni chiave. Dalla scelta del direttore sportivo al casting infinito per l’allenatore, ogni passo è apparso condizionato da ritardi e indecisioni. In estate, tra i nomi in ballo c’era Tare, libero e disponibile, ma si è tergiversato arrivando alla firma soltanto ora. Lo stesso è avvenuto per l’allenatore lo scorso anno: con Lopetegui, poi accantonato per Fonseca, in mezzo a una girandola di nomi che ha evidenziato la mancanza di una visione chiara e condivisa. Il peso dei numerosi passaggi interni fino alla luce verde di RedBird ha frenato la rapidità d’azione, in un mercato dove il tempismo è tutto.

Un anno dopo, la situazione è persino peggiorata

A dodici mesi di distanza, la situazione appare addirittura più incerta. L’annuncio ufficiale di Tare ancora non c’è e il Milan si affaccia a una stagione senza coppe europee. L’assenza di progettualità è lampante: i nomi si rincorrono (Italiano, Allegri, Conte), ma senza passi concreti. E tutti i preferiti ad oggi sembrano avere una destinazione già definita e definitiva o quasi. Intanto, i tifosi chiedono chiarezza e soprattutto un allenatore autorevole, capace di imprimere una svolta. Perché un altro anno come questo, Furlani dixit, semplicemente non è ammissibile. Ma a queste condizioni rischia la storia rischia di ripetersi.