PSG, Luis Enrique e gli elogi a Donnarumma: ecco le sue parole per il portiere azzurro

“Penso che Gigio sia un giocatore con molta esperienza e saprà gestire al meglio la pressione. Giocherà contro un avversario che ha fatto parte della sua carriera calcistica, l’Inter disputerà la sua seconda finale in tre anni e quindi questo significa che giocano molto bene, sanno molto bene cosa fare con la palla, hanno giocatori di qualità. Sanno difendere alto, ma anche basso. Parliamo di una squadra molto completa, guidata da un allenatore di altissimo livello.

Abbiamo sempre cercato di far migliorare ogni giocatore e di adattare le caratteristiche dei giocatori al nostro stile; penso che il miglioramento sia stato evidente in Gigio. Ha più fiducia in se stesso e abbiamo potuto vedere una versione molto buona, ma è la stessa cosa che abbiamo visto quando era portiere dell’Italia contro la Spagna. È la stessa sensazione che ho avuto vedendo giocare Gigio allora”.

PSG-Inter, Finale Champions League: lunedì in programma il Media Open Day

In avvicinamento alla finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, lunedì 26 maggio è in programma il Media Open Day ufficiale della gara.