Serie A, i verdetti: la Juve va in Champions. Lazio fuori dall’Europa: in Conference va la Fiorentina. Venezia e Empoli in B

Sì è conclusa oggi con sei gare tutte in contemporanea la stagione 2024/25 di Serie A e si sono definiti tutti i verdetto della stagione. Verdetti che hanno intrecciato la lotta per le coppe europee con quella per la salvezza.

In Champions League andrà la Juventus che, a fatica, batte il Venezia 2-3. La squadra bianconero va subito sotto con un gol di Fila. Poi Yildiz e Kolo Muani rimontano. La squadra di Di Francesco non molla e pareggia con Haps, ma a decidere è un rigore di Locatelli. Il Venezia è così condannato così alla Serie B. Seconda retrocessione consecutiva per Di Francesco.

Inutile la vittoria della Roma che ha battuto agevolmente 2-0 a Torino contro i granata. Solo bastati due gol, uno per tempo alla squadra di Ranieri per chiudere con una vittoria. A firmarla sono stati Paredes su rigore e Saelemaekers. Giallorossi in Europa League.

Nemmeno Conference League per la Lazio, battuta 0-1 dal Lecce in casa. I salentini vincono con un gol di Coulibaly. I I biancocelesti resta fuori dall’Europa, scavalcata dalla Fiorentina che vince 3-2 in casa dell’Udinese. A decidere la gara un gol del solito Kean. Prima di lui avevano segnato in sequenza Lucca, Fagioli, Comuzzo e Kabasele.

Va in Serie B anche l’Empoli che perde in casa 1-2 contro il Verona. La squadra di D’Aversa cede 1-2 coi gol di Serdar e Bradaric per il Verona, Fazzini per l’Empoli. L’anno scorso l’Empoli di Nicola, era invece riuscito a battere la Roma e salvarsi all’ultima giornata. I toscani pagano il lunghissimo periodo senza vittorie tra dicembre e maggio.

Clamorosa la rimonta del Parma, che non rischia e si salva. Dopo lo 0-2 dell’Atalanta del primo tempo a Bergamo, gli emiliano vincono 2-3. Alla doppietta di Maldini, rispondono Hainaut e la doppietta di Ondrejka.

La classifica finale della Serie A