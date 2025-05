ESCLUSIVA SI Pedullà: “Fiorentina, il Brentford ha esercitato l’opzione per riscattare Kayode: le cifre”

Come annunciato dal giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà per Kayode il Brentford ha esercitato con la Fiorentina opzione di riscatto a 17,5 milioni con l’ex esterno viola che rimarrà in Premier League.