“In sedia a rotelle”: choc Sinner prima del Roland Garros

Augias, in una recente intervista al quotidiano altoatesino Dolomiten, è tornato sull’argomento con toni ancora più accesi e di certo non concilianti. Dopo aver ribadito che – Sinner è un grande sportivo, ma dovrebbe pagare le tasse in Italia o in Alto Adige – ha raccontato di come, lui stesso, si premuri di versare ogni centesimo al fisco. Io godo di una certa fama, certo non come lui, ma dico al mio commercialista: ‘regola tutto, non posso permettermi irregolarità neppure minime’. Parole che paiono voler mettere sotto accusa la scelta del tennista di vivere a Montecarlo, comune a moltissimi colleghi, italiani e non.

Non solo. Augias ha anche riesumato la questione del mancato incontro con il Presidente Sergio Mattarella, a cui Sinner non aveva potuto rispondere dopo l’Australian Open per la necessità di recuperare le forze: “non si rifiuta mai un invito del Capo dello Stato, neanche se si è in sedia a rotelle”. Una frase che ha suscitato clamore per la sua durezza e per il tono perentorio. Infine, il novantenne ha deciso di mettersi contro un popolo intero, accusando i sudtirolesi di “non sentirsi parte della Repubblica italiana”. Una nuova bordata che arriva alla vigilia dell’ennesima sfida importante per Jannik Sinner, che, come al solito, ha preferito non replicare ma rispondere sul campo.