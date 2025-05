Infortunio terrificante, immagini raccapriccianti: tifosi sconvolti

Nel mondo dello sport professionistico, l’infortunio rappresenta la frontiera più temuta da qualsiasi atleta. Può arrivare in un momento di piena forma o proprio mentre si è sul punto di spiccare il volo.

Basta un attimo, una torsione sbagliata, una collisione violenta, un gesto tecnico mal eseguito. Il calcio ne è pieno di esempi recenti: da Gleison Bremer, costretto a chiudere in anticipo la sua stagione con la Juventus per un problema al ginocchio, agli stop forzati di figure del calibro di Marco Van Basten, che quell’articolazione maledetta la conobbe fin troppo bene fino al punto di appendere le scarpette al chiodo a soli 28 anni.

Nel tennis, il tema è altrettanto attuale, come dimostrano i problemi muscolari agli addominali che da anni tormentano Matteo Berrettini, costringendolo anche quest’anno a saltare Roland Garros. Lo spettro dell’infortunio aleggia sempre, anche nelle discipline meno convenzionali. Perché se nel calcio o nel basket è una variabile quasi scontata, ci sono contesti in cui la componente di “finzione” può far abbassare la guardia. È proprio lì che il confine tra spettacolo e realtà si dissolve, lasciando il posto a un dolore vero, profondo, umano.

Terribile infortunio per Stark, Wrestling sconvolto

È quanto accaduto a Zoey Stark, nome di battaglia della lottatrice Theresa Serrano, durante l’ultimo episodio di Monday Night Raw alla Bon Secours Wellness Arena di Greenville, South Carolina. Impegnata in un Triple Threat Match contro Kairi Sane e Rhea Ripley, la Stark ha tentato di eseguire uno dei suoi colpi acrobatici più noti, lo “springboard missile dropkick”, ma qualcosa è andato storto. L’atterraggio si è trasformato in incubo: il ginocchio destro si è piegato in modo innaturale, e le urla lancinanti della lottatrice hanno subito fatto capire che non si trattava di finzione scenica. Il pubblico è rimasto paralizzato, l’arbitro ha richiamato lo staff medico e la trasmissione televisiva è stata immediatamente interrotta per andare in pubblicità.

Quando la diretta è ripresa, Michael Cole, storico commentatore WWE, ha annunciato la modifica dell’incontro, ridotto a una sfida tra Ripley e Sane, con la vittoria finale della beniamina del pubblico. Zoey Stark, nel frattempo, era stata portata via in braccio, incapace di camminare. È il secondo grave infortunio per lei, dopo quello del 2021 che la tenne fuori per mesi. In un messaggio pubblicato sui social, Stark ha confermato il lungo stop: “Il vostro amore e supporto significano per me più di quanto possiate immaginare. Quello che mi fa più male del ginocchio è sapere che non potrò esibirmi per tutti voi per un po’. Amo quello che faccio e sono fortunata a farlo. Come dice il proverbio, la ripresa è più importante della battuta d’arresto. Vi voglio bene ragazzi”.