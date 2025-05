Inter, Darmian: “A un passo dal sogno, Istanbul ci ha dato consapevolezza! Hakimi? Speriamo non gioisca”

Matteo Darmian insieme a Marcus Thuram, al Media Day ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions League.

Istanbul? “Questa settimana la vivremo immagazzinando le emozioni che ci aspettano, perché poter giocare una finale di Champions è straordinario. Lo abbiamo vissuto due anni fa e quella partita ci ha dato la consapevolezza che ci mancava. Vivremo questi giorni nel modo migliore preparando una gara difficilissima, curando ogni minimo dettaglio perché contano molto”.

PSG? “Sappiamo che il PSG è fortissimo, non solo davanti, ha già vinto tutto in Francia. Credo sia completo, ben organizzato, con giocatori di grandissima qualità. Dovremo stare attenti dietro ma dovremo lavorare di squadra, non solo noi difensori dovremo fare un’ottima fare difensiva. Poi dovremo fare la nostra partita per ottenere quello che vogliamo”.

Nicola Zalewski? “Un ottimo giocatore, fin dall’inizio si è subito integrato benissimo nella squadra e ha dimostrato tutte le sue qualità. Può giocare in diverse posizioni ed è positivo per noi. Sappiamo che ci può dare una mano, sicuramente continuerà a farlo”.

Hakimi? “Tutti gli addetti ai lavori e i tifosi hanno un ricordo di Hakimi bellissimo, ha fatto benissimo nella stagione culminata con lo Scudetto, ottimo giocatore e grande ragazzo. Lo sta dimostrando anche al PSG. Speriamo che sabato non gioisca ma gli faccio un grosso in bocca al lupo per tutto”.

Inzaghi? “Il mister è un grande allenatore, in questi anni nel suo percorso si è instaurato un rapporto incredibile. Non parlo solo a titolo personale, posso farlo a nome di tutta la squadra, si è creata un’unione tra giocatori e staff che fa la differenza. Oltre a essere un grande allenatore e una grande persona”.