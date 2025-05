Lazio, Baroni deluso: “Brutta prestazione, mia responsabilità. Futuro? Parlerò con la società”

Ecco una versione più scorrevole e originale del testo, mantenendo la struttura e il significato delle dichiarazioni:

—

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta interna per 0-1 contro il Lecce, un ko che ha sancito l’esclusione dei biancocelesti dalle coppe europee.

Lazio fuori dall’Europa: questa sconfitta cambia il giudizio sulla stagione?

“Abbiamo disputato una brutta partita. Il mio rammarico più grande è non essere riuscito a trasmettere ai ragazzi la giusta mentalità. Ero consapevole dell’importanza di questa gara, sapevo che avrebbe potuto macchiare quanto di buono fatto durante l’anno. C’è tanta amarezza, e non mi nascondo: è una responsabilità mia. Quando si arriva all’ultima giornata, spesso si parla di addii, ma io ho sempre detto che è la partita conclusiva quella che resta impressa. E oggi, soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto una prestazione deludente“.

A gennaio eri in corsa su tre fronti, ma ti sono arrivati solo tre giovani. Ti aspettavi un supporto maggiore?

“Sono arrivati ragazzi di prospettiva, la società ha fatto il possibile. Ma il problema non è questo. Ciò che fa male è che questa partita rovina parzialmente il cammino fatto. Abbiamo chiuso l’andata con 34 punti, il ritorno con 31: bastava una gara diversa per dare un volto migliore alla stagione. Non cerco scuse, è colpa mia se non sono riuscito a far capire quanto fosse cruciale questo appuntamento“.

Nel girone di ritorno, più difficoltà a segnare in casa: come lo spieghi?

“È un aspetto su cui abbiamo lavorato tanto. Affrontare squadre chiuse, con la difesa schierata, non è semplice. Serve qualità nell’ultimo passaggio, nella rifinitura, e lì abbiamo pagato dazio. I numeri parlano chiaro, specialmente quando ci siamo trovati di fronte avversari ben organizzati dietro“.

Domani si parlerà del tuo futuro. Hai già qualche idea?

“Sicuramente ci sarà un confronto con la società. Oggi era una partita troppo importante per pensare ad altro, ma da domani si faranno delle valutazioni. Io ho sempre pensato solo a lavorare con questo gruppo, e al netto di questa prestazione, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. O meglio, l’unico appunto lo faccio a me stesso, per come è andata oggi“.