Pedullà: “Fabregas, il Como non molla. Inter e Roma…”

Cesc Fabregas è stato accostato alla Roma nei giorni scorsi, in modo fondato: ci sono infatti stati contatti tra le due proprietà. Tuttavia, secondo le informazioni attualmente disponibili, il Como ha rilanciato con un’offerta identica a quella proposta dal club giallorosso. Le due proposte si attesterebbero sui circa 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

L’allenatore spagnolo ha ascoltato la proposta romanista ma non ha mai aperto del tutto alla trattativa, affidando ogni decisione al Como, con cui mantiene un legame molto solido, anche a livello personale e progettuale. Per il club lariano, dunque, la questione è chiusa per quanto riguarda la minaccia rappresentata dalla Roma. Resta da vedere se la situazione evolverà in modo diverso nelle prossime ore.

L’Inter osserva, ma pensa solo alla Champions

C’è solo un club che potrebbe realmente mettere in discussione il futuro dello spagnolo: l’Inter. Il suo profilo piace e non poco, ma attualmente ogni valutazione è rimandata a dopo la finale di Champions League, come chiarito da Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta in conferenza stampa. Fino a sabato, ogni discorso sarà accantonato.

Anche l’offerta milionaria dell’Al Hilal è stata formalizzata, ma — contrariamente a quanto riportato — non è stata accettata. Dopo la finale europea potrebbero aprirsi tre scenari: trionfare e valutare nuove sfide, perdere e riflettere su un prolungamento, oppure proseguire comunque con il progetto Como. Per ora, il club lombardo si muove per blindare il suo uomo simbolo.