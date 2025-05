San Siro si prepara per la finale: maxi-schermo per Inter–PSG

La finale della UEFA Champions League 2024/25 è ormai alle porte. Sabato 31 maggio l’Inter affronterà il PSG nella suggestiva cornice dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Per l’occasione, i tifosi nerazzurri potranno vivere la serata tutti insieme anche a Milano, grazie al maxi-schermo che verrà installato allo stadio San Siro. I cancelli apriranno alle 19:00, dando il via a uno spettacolo coinvolgente fatto di intrattenimento, musica e, naturalmente, grande attesa per il calcio d’inizio, previsto per le 21:00.

I biglietti per assistere all’evento allo stadio Meazza saranno disponibili su vivaticket.com a partire da martedì 27 maggio, con prezzi a partire da 10 euro. La prima fase di vendita – attiva dalle 12:00 del 27 fino alla mezzanotte – sarà riservata agli abbonati e ai soci Inter Club, che riceveranno via email un codice coupon per esercitare la prelazione.

I biglietti saranno nominativi e non sarà consentito il cambio utilizzatore.

La vendita libera inizierà mercoledì 28 maggio alle ore 12:00 e proseguirà fino a esaurimento posti. Un’occasione imperdibile per chi desidera sostenere l’Inter insieme ad altri tifosi, immersi nella magia di San Siro.

Al termine della partita, sarà richiesto il normale deflusso dallo stadio, indipendentemente dall’esito della finale.