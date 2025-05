Via dalla Ferrari, Leclerc dice tutto: terremoto in F1

Charles Leclerc rompe il silenzio e chiarisce tutto sul suo futuro, sulla Ferrari e i momenti difficili. Ecco cosa ha confessato.

Nel paddock c’era fermento. Voci, indiscrezioni, mezze frasi sussurrate ai box e ingigantite dai social, come spesso succede in Formula 1 quando qualcosa non gira come dovrebbe. Charles Leclerc, uno dei piloti più talentuosi e amati del Circus, sembra essere al centro di un possibile terremoto.

C’era chi parlava di malumori, chi ipotizzava contatti con altri team, chi si spingeva addirittura a dire che il monegasco stesse preparando l’addio alla Ferrari. Una prospettiva che, per molti tifosi, sarebbe stata un colpo durissimo, forse anche difficile da digerire. Ebbene alla fine ha parlato proprio Lceclerc.

Charles Leclerc dichiarazioni forti sulla Ferrari

In questo inizio di stagione, le cose per Leclerc e per la Rossa non sono andate come ci si aspettava. Dopo le promesse, gli sviluppi tecnici e l’ottimismo diffuso durante l’inverno, la realtà ha presentato il conto. I risultati non sono stati all’altezza delle aspettative, le prestazioni altalenanti e qualche errore di troppo hanno messo in discussione tutto, compreso il progetto. E quando il dubbio si insinua, anche i rapporti più solidi rischiano di incrinarsi. Però, come spesso accade, è il diretto interessato a rimettere ordine nelle cose. E lo ha fatto proprio lui, Leclerc, alla vigilia di uno dei Gran Premi per lui più speciali: quello di casa, a Monaco.

In un’intervista esclusiva rilasciata a L’Équipe, il pilota ha voluto fare chiarezza. Nessuna fuga, nessuna volontà di cambiare aria. “La speranza non la perdo, perché la stagione è ancora lunga. Lo scorso anno la McLaren ha rimontato in modo incredibile”, ha dichiarato. Parole che raccontano non solo determinazione, ma anche consapevolezza. Charles sa bene che il momento è complicato, che i risultati faticano ad arrivare, ma non per questo si lascia travolgere dal pessimismo.

La frase che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti è arrivata poco dopo. “Credo nel progetto, credo in Vasseur. Questo è un periodo complicato ed è facile dubitare in sé stessi in momenti così. Ma se faccio un passo indietro e guardo tutto non penso di lasciare la Ferrari, perché voglio vincere con la Ferrari”. Una dichiarazione netta, lucida, che mette fine a settimane di chiacchiere. Leclerc resta, perché crede ancora che sia possibile costruire qualcosa di grande a Maranello.

Senza ombra di dubbio, si tratta di una presa di posizione importante. Perché non è facile rimanere saldi quando le cose non vanno. Ma Leclerc ha sempre dimostrato di avere qualcosa in più, anche dal punto di vista umano. La sua connessione con la Ferrari non è solo professionale: è una questione di cuore, di storia, di passione.

E anche se il cammino è in salita, la sua voglia di farcela con questo team resta intatta. Ora tocca alla macchina e al team rispondere con i fatti. Ma intanto, con queste parole, Charles ha ribadito a tutti che non scappa. Non adesso. Non senza averci provato fino in fondo.