Bologna, l’AD Fenucci sul rinnovo di Italiano: la volontà è chiara!

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci a margine dell’inaugurazione in Salaborsa della mostra fotografica relativa alla vittoria della Coppa Italia lo scorso 14 maggio contro il Milan all’Olimpico di Roma, si è soffermato in modo particolare sul prolungamento del contratto di Vincenzo Italiano, in scadenza al 30 giugno 2026.

“La volontà, tanto nostra quanto del mister è di proseguire insieme. C’è un contratto in essere e ci sono tutti i presupposti per allungare il contratto, perché vogliamo costruire un rapporto più lungo e Italiano si è sempre detto entusiasta di questa avventura a Bologna. Ci sono cose da sistemare, ma speriamo di arrivare a dama in tempi ragionevoli. La volontà è quella di fare bene, non dobbiamo spegnere l’entusiasmo dei tifosi e l’obiettivo è continuare così, con il bel gioco, la passione. Vogliamo costruire una squadra competitiva tenendo i migliori giocatori della rosa, ma sul mercato non si può mai sapere. In caso di cessioni, ogni risorsa sarà comunque reinvestita”, si legge su ANSA.

Bologna-Italiano: la società lavora per il rinnovo di contratto

L’ex tecnico della Fiorentina ha riportato in rossoblù un trofeo che mancava da ben 51 anni con un trionfo che ha permesso a Orsolini e compagni di staccare il pass per la prossima edizione della Europa League con i felsinei che giocheranno la competizione dopo aver disputato questa stagione la Champions.

L’obiettivo della dirigenza è quello di gettare le basi per il futuro blindando il tecnico 47enne nato in Germania e cercato da alcuni top club dopo l’ottima stagione all’ombra del Dall’Ara. Il presidente Saputo, l’AD Fenucci e il DS Di Vaio stanno spingendo per arrivare alla classica fumata bianca con il successore di Thiago Motta, protagonista di un’annata da incorniciare con il trionfo in Coppa Italia.