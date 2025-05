Sinner cancellato dal Roland Garros: l’annuncio è una mazzata

Il sipario si è alzato sul secondo Slam dell’anno, e al Roland Garros tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma per l’altoatesino non ci sono buone notizie.

Dopo settimane di attesa e polemiche, il numero uno del tennis mondiale è tornato in campo da protagonista, pronto a misurarsi con le insidie della terra rossa parigina. Le aspettative attorno all’altoatesino sono altissime, non solo per il ranking che lo vede in cima al mondo, ma anche per quanto dimostrato nell’ultimo grande appuntamento prima di Parigi: la finale agli Internazionali d’Italia. A Roma, Sinner ha sorpreso tutti non tanto per il suo livello tecnico – già noto – quanto per la condizione fisica. Dopo tre mesi di stop e un ritorno segnato da mille attenzioni mediatiche, ha dimostrato di saper gestire pressione e intensità, spingendosi fino all’atto conclusivo del torneo e dimostrando solidità mentale.

Adesso, il banco di prova francese rappresenta l’occasione perfetta per confermarsi anche sul piano internazionale. Ma il cammino non sarà semplice. Il grande rivale si chiama Carlos Alcaraz, campione in carica e fresco vincitore degli Internazionali di Roma. Lo spagnolo è apparso brillante, agile e carico, pronto a difendere il titolo e confermare la propria superiorità sulla terra. Proprio per questo, per Sinner, la sfida sarà doppia: quella con sé stesso e con un avversario che sembra sempre più padrone della superficie.

Roland Garros, Alcaraz batte Sinner

A rendere il Roland Garros ancora più interessante, ci hanno pensato anche alcune delle migliori tenniste del circuito, interrogate su chi, secondo loro, potrebbe vincere il torneo maschile. Tra le italiane, anche Jasmine Paolini, reduce dal trionfo a Roma, ha detto la sua, esprimendo un pensiero sincero e al tempo stesso scaramantico: “Mi piacerebbe vedere vincere Sinner o Musetti, ma forse penso a Carlos Alcaraz per la vittoria… anche se spero di no”. Il cuore è azzurro, ma la ragione suggerisce un altro nome. La grande sorpresa è arrivata da Madison Keys, vincitrice degli ultimi Australian Open, che è stata l’unica ad indicare Jannik Sinner come reale favorito per il trionfo a Parigi: “Credo che Jannik possa vincere”. Una voce fuori dal coro, in mezzo a una maggioranza che continua a puntare sullo spagnolo.

Tra le altre, la giovane Mirra Andreeva ha auspicato un successo dei russi, ma ha indicato ancora una volta Alcaraz come il favorito. Più diretta Coco Gauff: “Penso che dovrei scegliere Carlos. Ha vinto a Roma ed è il campione in carica qui”. La 20enne Alex Eala, invece, ha sottolineato il carisma e l’energia dello spagnolo: “È divertente vederlo giocare. Sorride sempre, è un ottimo modello”. Due sorprese inattese sono arrivate da Jelena Ostapenko, che ha scommesso su Grigor Dimitrov, e da Jessica Pegula, che ha indicato gli americani Tommy Paul o Taylor Fritz, nella speranza di un successo fuori dagli schemi.