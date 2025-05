ESCLUSIVA SI L’agente di Olivera: “È entrato nella storia del Napoli”. Poi svela il futuro

L’agente di Mathias Olivera, Pablo Boselli, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlare del difensore del Napoli, che anche con Conte si è confermato tassello inamovibile nell’undici titolare.

Quando avete scelto il Napoli, avreste mai pensato a 2 Scudetti nei primi 3 anni?

“È qualcosa di impensabile e meraviglioso. Anche se sappiamo che oggi il Napoli è diventato una squadra top, era molto difficile immaginare questo presente straordinario e che Mathi sarebbe rimasto nella storia del club”.

Che importanza ha avuto Conte per lui in questa stagione?

“Conte è un allenatore di alto livello e Mathi è cresciuto molto con lui. L’allenatore si è guadagnato il rispetto e l’affetto di Mathi”.

Vedrebbe Mathias a lungo nel Napoli?

“Mathi oggi è felice a Napoli, il futuro si vedrà”.

Ha ricevuto offerte mentre trattava il rinnovo? E ha dato priorità al Napoli?

“Sì, lui sentiva che a Napoli potevano arrivare cose molto belle, per questo non voleva andare via, è ancora troppo giovane per fare un altro passo”.