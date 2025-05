Fiorentina, il nodo Palladino: riemergono dubbi sul progetto nonostante il rinnovo

Le acque sembravano essersi calmate, ma nelle ultime ore è tornata a farsi sentire una certa tensione in casa Fiorentina. Nonostante la recente ufficialità del rinnovo contrattuale, restano dubbi importanti sulla continuità del progetto tecnico con Raffaele Palladino in panchina. Le riflessioni interne alla società si stanno intensificando e riportano alla luce frizioni mai del tutto risolte.

A pochi giorni dall’indiscrezione che anticipava l’esistenza di un dibattito interno sul futuro della guida tecnica, le sensazioni filtrate nelle ultime ore confermano che non tutto è davvero rientrato. Anzi. Il confronto tra dirigenza e allenatore, anche dopo il prolungamento, pare non sia bastato a sciogliere tutti i nodi: visioni differenti sulla costruzione della squadra, aspettative divergenti sul mercato e, più in generale, una sintonia progettuale che sembra ancora lontana dall’essere totale.

Il rinnovo di Palladino, annunciato come segnale di continuità, rischia ora di essere letto più come un tentativo di guadagnare tempo che come una vera e propria investitura a lungo termine.

Il futuro? Ancora da scrivere. I prossimi giorni saranno decisivi: serviranno confronto, chiarezza e, soprattutto, una scelta definitiva su quale strada percorrere.