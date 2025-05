Il Chelsea vince la finale di Conference League: capolavoro Maresca e poker al Betis

Primo tempo del Betis Siviglia, secondo tempo del Chelsea: la squadra di Enzo Maresca ribalta il vantaggio degli spagnoli nella ripresa e conquista la Conference League.

PRIMO TEMPO BETIS SIVIGLIA-CHELSEA

Dopo neanche 10 minuti dall’inizio della finale, i biancoverdi passano in vantaggio al nono minuto. Contropiede impeccabile degli andalusi, palla meravigliosa di Isco per Abde Ezzalzouli: controllo con il destro e sinistro preciso a incrociare sul secondo palo. La sfera si insacca di Jorgensen.

SECONDO TEMPO BETIS SIVIGLIA-CHELSEA

Al 65′ i Blues la pareggiano: a Breslavia si accende Cole Palmer: pennellata del trequartista inglese per Enzo Fernandez, che si inserisce in maniera perfetta nella retroguardia del Betis e di testa colpisce. Nulla da fare per Adrian. Poco dopo il Chelsea la ribalta: altro assist di Cole Palmer che fa ammattire Jesus Rodriguez e crossa al centro per Nicolas Jackson: taglio sul primo palo e colpo di testa che super ancora una volta Adrian. Al minuto 83 Jadon Sancho chiude definitivamente i giochi: il neo-entrato Dewsbury-Hall serve sulla sinistra l’ex Manchester United che controlla con il mancino, si sposta il pallone sul destro e incrocia sul palo lungo con la sfera che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Al 91esimo Moises Caicedo segna il definitivo 4-1: dal limite dell’area l’ecuadoriano controlla il pallone e calcia con il destro, conclusione sporcata che supera ancora una volta un incolpevole Adrian.

Il Chelsea diventa la prima squadra a vincere tutte le competizioni europee per club: capolavoro di Enzo Maresca. I Blues sono la seconda squadra inglese a trionfare dopo il West Ham e succedono all’Olympiakos. Primo trofeo per il tecnico italiano.