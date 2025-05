Inter, ecco Luis Henrique: le cifre dell’accordo con l’OM

Dopo Sucic, l’Inter batte il secondo colpo in vista del Mondiale per Club: come rivelato da Alfredo Pedullà, Luis Henrique si può considerare come un nuovo rinforzo nerazzurro. Accordo trovato con l’Olympique Marsiglia sulla base di 25 milioni di euro bonus inclusi con Marotta e Ausilio da tempo al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Il classe 2001 ha fatto molto bene in questa stagione in Ligue 1 agli ordini di Mister De Zerbi avendo realizzato ben 9 gol e collezionato 10 assist in 35 partite tra campionato e coppa di Francia. Calciatore duttile può giocare sia come esterno offensivo a tre anche se in questa stagione ha giocato largo a destra in un centrocampo a quattro, mentre all’Inter, qualora dovesse restare Simone Inzaghi sarà, in pratica, il classico vice-Dumfries.

Dopo aver iniziato la carriera in Brasile, si è trasferito al Marsiglia a 19 anni, nel 2020, acquistato per 8 milioni di euro prima di essere ceduto in prestito al Botafogo da luglio 2022 a dicembre 2023.

Luis Henrique-Inter: Ausilio batte il secondo colpo

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, prima del match di Champions col Bayern Monaco aveva così parlato in merito: “Luis Henrique è un buon giocatore, assolutamente, ma ce ne sono tanti sul nostro taccuino. Ausilio e Baccin sono attivi, al momento giusto faremo le mosse necessarie. Per costruire una squadra vincente servono giocatori giovani, giocatori più esperti e uno zoccolo duro italiano. Cerchiamo diversi profili, sicuramente vogliamo ringiovanire la rosa e contenere ulteriormente gli ingaggi, ma non disdegniamo giocatori più esperti. Sicuramente vogliamo ampliare il nostro patrimonio, questo è un obiettivo”.

Al momento la priorità dell’Inter è una sola: la finale di Champions League di sabato sera contro il PSG con Lautaro e compagni pronti a riscattare la delusione per lo Scudetto e, soprattutto con l’obiettivo di rivalsa dopo il match giocato a Istanbul nel 2023 quando furono sconfitti dal Manchester City.