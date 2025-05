Inter, questione di mentalità. Istanbul può aiutare, ecco perché

Manca sempre meno alla finale di Champions League tra l’Inter e il PSG. I nerazzurri tornano nell’ultimo atto della massima competizione europea dopo quella persa contro il Manchester City. Una sconfitta che, seppur pesante, ha fatto crescere la formazione di Simone Inzaghi. Una finale è pur sempre una finale, ecco perché l’Inter può contare su un bagaglio d’esperienza in più, esperienza che il PSG forse non ha in tutti i suoi interpreti.

La formazione di Luis Enrique è cresciuta molto, sotto la guida attenta del tecnico spagnolo che ha riportato al centro della filosofia il concetto di meritocrazia. I francesi hanno dominato il campionato, tecnicamente hanno raggiunto un livello importante e i nerazzurri devono rimanere attenti. La mentalità sarà alla base di una finale equilibrata.

Inter, le parole di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha analizzato a Anadolu Ajansı la finale di Champions League: “Lo farò per la seconda volta in tre anni, sono molto felice di questo. A Istanbul non era destino, desideravo tanto vincere e per quel motivo ero molto dispiaciuto. Speriamo di farcela questa volta, siamo migliorati come squadra dopo quella sfida. Abbiamo aggiunto molto come club e come squadra. E penso che abbiamo acquisito più esperienza. Ora sappiamo come prepararci, sappiamo come giocare”.