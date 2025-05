Italia, Vicario indisponibile contro Norvegia e Moldova: il Ct Spalletti convoca Carnesecchi

A seguito della sopraggiunta indisponibilità per motivi di natura fisica del portiere Guglielmo Vicario, il Commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato il calciatore Marco Carnesecchi (Atalanta) per il raduno in programma sabato 31 maggio che precederà i due impegni della Nazionale contro Norvegia e Moldova, validi come gare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Carnesecchi torna nell’elenco dei convocati a distanza di un anno e tre mesi, dopo aver fatto parte nel marzo del 2024 della tournée americana coincisa con le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador.