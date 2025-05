Mourinho: “Il Triplete è solo mio. Ho temuto che l’Inter…”

Intervistato da Sky Sports, José Mourinho – oggi alla guida del Fenerbahçe – ha parlato con franchezza dell’Inter, club con cui ha scritto pagine storiche, lasciandosi andare anche a un commento ironico e affettuoso: “Sarò un po’ cattivo, ma molto onesto: temevo davvero che potessero vincere il Triplete. Non volevo che lo facessero. Il Triplete è mio”, ha dichiarato con un sorriso l’allenatore portoghese, riferendosi all’impresa del 2010.

Un legame profondo, quello tra Mourinho e l’Inter, ma anche un pizzico di gelosia per quell’unicità conquistata con la squadra nerazzurra. Tuttavia, dopo la fine della corsa in campionato e in Coppa Italia, Mou ha ammesso: “Adesso che hanno perso sia lo scudetto che la Coppa Italia, devo dire che mi piacerebbe vederli vincere la Champions League”.

Infine, Mourinho ha speso parole di elogio anche per un collega: “Luis Enrique sta facendo un lavoro eccezionale a Parigi”.

Un’intervista che conferma, ancora una volta, il carisma e la sincerità dell’ex Special One, che non dimentica il passato ma guarda con rispetto anche al presente del calcio europeo.